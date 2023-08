Costa Rica, Comites denuncia i disservizi della piattaforma Fast It

Un reclamo ufficiale sui problemi della Piattaforma FastIt. A farlo è il Comites del Costa Rica presieduto da Giuseppe Cacace, che esprime “profonda preoccupazione e frustrazione per i continui problemi che affliggono la piattaforma FastIt”, per risolvere i quali si chiede “un’azione immediata”.

“FastIt non funziona”, scrive Cacace. “Nonostante i tentativi di accedere al portale da diversi browser, il messaggio di errore è sempre lo stesso. Abbiamo verificato personalmente che il servizio non funziona, e le segnalazioni continuano ad arrivare al Comites del Costa Rica”.

“Che risposte dobbiamo fornire quando i nostri concittadini ci chiamano? A chi dobbiamo segnalare questi continui disservizi? Sembra che si parli molto, ma senza alcuna azione concreta da parte dei responsabili della piattaforma”, continua il Presidente del Comites, secondo cui c’è “bisogno di un responsabile che si faccia carico di questi problemi e ci fornisca delle risposte concrete. Non possiamo più accettare una piattaforma inefficiente che lascia gli italiani all’estero senza un canale di comunicazione essenziale con la PA”.

(fonte: Aise)