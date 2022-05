Costanzo Jannotti Pecci è il nuovo presidente dell’Unione industriali di Napoli. Lo ha eletto con il 97% dei voti l’Assemblea dell’associazione imprenditoriale, svolta oggi nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio. Tre figlie, laureato in Scienze geologiche all’Università Federico II di Napoli, Costanzo Jannotti PECCI è un imprenditore operante nei settori dell’industria alberghiera, idrotermale e delle acque minerali imbottigliate, nelle province di Napoli, Benevento e Potenza. E’ amministratore unico della Palazzo Caracciolo Spa, titolare degli alberghi Mgallery Palazzo Caracciolo by Accor e The Britannique Naples Curio by Hilton. E amministratore delegato dell’Impresa Minieri Spa di Telese Terme (Benevento), la più antica società italiana del settore idrotermale titolare delle Terme di Telese, del Grand Hotel Telese, dell’industria di imbottigliamento dell’acqua minerale sulfurea Telese e di produzione di parafarmaci a base di acque sulfuree. E’ presidente del cda delle Terme Lucane srl, titolare delle Terme Lucane di Latronico (Potenza). Complessivamente le aziende che amministra occupano tra fissi e stagionali oltre 300 dipendenti. Il 2 giugno 2008 è stato nominato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Cavaliere del Lavoro per l’industria turistica termale, primo ad aver ricevuto l’onorificenza per questo settore.

Questi i vicepresidenti che affiancheranno Jannotti PECCI nel Comitato di presidenza, con le rispettive deleghe: Sergio Maione (Affari interni e gestione patrimoniale, funzioni di vicepresidente vicario); Gabriele Fasano (Transizione digitale, Semplificazione per le imprese); Giancarlo Fimiani (Valorizzazione del capitale umano, Ricerca & Sviluppo, Università); Vittorio Genna (Competitività del territorio, Aree industriali, Economia del mare, Attrazione degli investimenti); Carlo Palmieri (Fisco, Affari Economici, Credito & Finanza); Nicola Giorgio Pino (Politiche industriali, Filiere produttive, Internazionalizzazione); Carlo Pontecorvo (Politiche energetiche, Transizione ecologica, Sostenibilità ambientale); Luigi Salvatori (Relazioni industriali, Rapporti con le Categorie datoriali e professionali); Anna Del Sorbo (presidente Gruppo Piccola industria, Welfare, Responsabilità sociale delle Imprese, Coesione e Marketing associativo, Parità di genere); Alessandro Di Ruocco (Presidente Gruppo Giovani imprenditori, Start Up – Passaggio generazionale – Education e Politiche per i Giovani); Maurizio Manfellotto (past president, Smart City, Mobilità e Sistema Infrastrutturale).