Costiera Amalfitana, Artusa: Stop ai bus turistici, decisione inaccettabile

“Vietare il transito ai bus turistici nel pieno della stagione estiva, senza considerare le migliaia di turisti italiani e stranieri che hanno già programmato il soggiorno in Costiera Amalfitana, il lavoro svolto per mesi da tour operator e agenzie di viaggio e gli investimenti delle imprese del territorio, è una scelta inaccettabile”. Lo dichiarano Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, e Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania, commentando l’ordinanza della Provincia di Salerno che, dal 13 luglio, introdurrà il divieto permanente di transito dei bus turistici su un tratto della Statale Amalfitana.

Secondo Sistema Trasporti, si tratta dell’ennesimo intervento emergenziale adottato senza un confronto preventivo con le categorie economiche interessate e senza una valutazione degli effetti che la misura potrebbe avere sull’intera filiera turistica, dalle strutture ricettive ai ristoranti, dalle guide turistiche alle agenzie di viaggio, fino ai vettori e agli operatori dell’accoglienza.

Artusa e Conte puntano inoltre l’attenzione sul fenomeno dell’abusivismo nel trasporto: “La Costiera è ormai invasa da migliaia di veicoli abusivi, una situazione che incide pesantemente sulla viabilità. Se davvero si vuole migliorare la circolazione e la sicurezza, bisognerebbe intervenire prima su queste criticità, anziché penalizzare chi opera nel rispetto delle regole”.

Per il presidente di Sistema Trasporti non è accettabile che “inefficienze, ritardi nella programmazione e criticità strutturali vengano scaricati ancora una volta sulle imprese”. Pur riconoscendo l’importanza della sicurezza stradale e della gestione della viabilità, Artusa sostiene che “non possono diventare il pretesto per decisioni improvvisate, capaci di compromettere una stagione turistica già avviata e di arrecare un danno all’immagine di uno dei territori più conosciuti al mondo”.

Sistema Trasporti chiede quindi la convocazione immediata di un tavolo tecnico con le istituzioni competenti e le rappresentanze delle imprese, per individuare soluzioni condivise che concilino sicurezza, viabilità, sostenibilità e tutela del comparto turistico.

“Siamo pronti a fare la nostra parte con proposte concrete e immediatamente attuabili – concludono Artusa e Conte – ma non possiamo accettare che si scelga la soluzione più semplice per chi firma le ordinanze e la più penalizzante per chi ogni giorno lavora, investe e garantisce servizi essenziali al turismo. Se il provvedimento non sarà sospeso o rivisto, il rischio è compromettere non solo la stagione in corso, ma anche la competitività futura dell’intero territorio”.