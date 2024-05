Costiera Amalfitana, il Furore Grand Hotel riapre le sue porte

Il Furore Grand Hotel inaugura una nuova e indimenticabile stagione nella meravigliosa Costiera Amalfitana. Il prestigioso hotel Cinque Stelle Lusso, che dopo un’imponente opera di ristrutturazione ha visto la luce la scorsa estate, riapre per accogliere chi è alla ricerca di una destinazione raffinata, dal tempo lento e dal gusto sublime.

Composto da più corpi che si sviluppano su una superficie di oltre 20.000 m² e su nove livelli di terrazzamenti collegati tra loro da elementi stilistici e architettonici, di impronta

mediterranea, che dialogano con la natura grazie a una posizione privilegiata a strapiombo sul mare, Furore Grand Hotel è un luogo sofisticato, profondamente immersivo, da cui lasciarsi ispirare. Trentacinque suite, due piscine sospese tra cielo e mare, ampi spazi outdoor dedicati al benessere e alle attività all’aria aperta, un’importante SPA di oltre 2000 m² e due ristoranti, di cui uno fine dining stellato Michelin (Bluh Furore), creano l’esperienza unica di Furore Grand Hotel.

Inserito tra le strutture dell’esclusivo circuito Small Luxury Hotel of the World, Furore Grand Hotel, con la sua dimensione privata e intima, interpreta, infatti, un nuovo paradigma del lusso in Costiera Amalfitana.

Esperienze gourmet da assaporare in un contesto paesaggistico unico

In quest’oasi di pace e silenzio, il bien vivre è declinato anche nella cucina: la ristorazione riveste, infatti, un ruolo centrale nel concept di accoglienza di Furore Grand Hotel, ed è proprio in questa prospettiva che, sin dal soft opening di luglio 2023, è stata avviata la collaborazione con lo chef pluristellato Enrico Bartolini chiamato a definire e supervisionare tutta la linea gastronomica dell’hotel, dal ristorante fine dining Bluh Furore ad Acquarasa, l’all

day dining che offre una proposta più “bistronomica”, sino alle colazioni, agli aperitivi e al room service.

Filo conduttore di tutta l’offerta gastronomica di Furore Grand Hotel è la valorizzazione delle materie prime del territorio, biologiche e a chilometro zero, attentamente selezionate da produttori locali che lavorano nel rispetto della qualità e dell’ambiente.

Resident Chef di Furore Grand Hotel è Vincenzo Russo, che per la stagione 2024 ha messo a punto, con la regia di Chef Bartolini, quattro menu degustazione per raccontare il territorio con gusto moderno, ma sempre nel rispetto dell’eredità e dell’identità culinaria locale, coniugando il genius loci con una visione lucida della nuova cucina contemporanea.

Inoltre, per una pausa di gusto più informale, il ristorante Acquarasa offre un’esperienza all day dining ampia e diversificata, dove la mano del Resident Chef Vincenzo Russo si esprime in piatti che raccontano la cucina italiana contemporanea e tradizionale, abbinati a proposte

più innovative.

Grande attenzione è dedicata anche alla prima colazione, per un goloso e appagante buongiorno, con marmellate preparate con ingredienti stagionali dal pastry chef, insieme alla piccola pasticceria di tradizione locale e ai croissant alla crema pasticcera; frutta fresca di stagione, centrifugati e bevande detox, yogurt di produttori locali e uova fresche rigorosamente bio completano la proposta.

L’orto sintropico è la novità di quest’anno creato affinché gli ospiti possano ‘toccare con mano’ le materie prime oggetto di trasformazione in piatti evocativi e multisensoriali.

Per un raffinato aperitivo, un frizzante after dinner o un semplice momento di relax, infine, il Ria Lounge Bar accoglie gli ospiti con un’accurata selezione di vini, distillati e champagne pregiati, ma anche cocktail innovativi realizzati da bartender esperti nell’arte della mixology da sorseggiare in pairing a piccole delizie gastronomiche e preparati ‘live’ a bordo piscina o

come benvenuto.

Wellness e wellbeing

Le proposte della Spa Petramare (vero e proprio wellness center diffuso tra indoor e outdoor) si arricchiscono di nuovi trattamenti in chiave longevity e attività di mindfulness en plein air a completamento del percorso spa per liberare il corpo dalle tensioni e svuotare la mente alla ricerca di un rigenerante e nuovo equilibrio. Petramare accoglie gli ospiti non solo all’interno,

nelle aree coperte (500 m² in cui si trovano una piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco e doccia emozionale), ma anche all’esterno su una superficie di 2500 m² con terrazzamenti, infinity pool, percorsi kneipp e giardini che profumato di agrumi e note mediterranee.

L’ospitalità è una tradizione di famiglia

“L’ospitalità per me è una questione di famiglia, dal 1974, grazie all’intuizione di mio padre che acquistò Villa Romita, luogo storico di cui si parla in documenti accademici di inizio Novecento, oggi La Medusa Dimora di Charme, condivido con i miei fratelli Giuliano e Alessandro un nuovo progetto di vita, oltre che imprenditoriale, nel settore dell’ospitalità di alta gamma”.

Queste le parole di Pietro Irollo de Lutiis, azionista del gruppo e de La Medusa, una delle ville storiche più affascinanti della costa sorrentina e, da oltre quarant’anni, hotel di charme e punto di ritrovo per una clientela internazionale.

Forte di un background d’eccellenza nel settore dell’ospitalità, la famiglia Irollo de Lutiis è artefice di un nuovo e ambizioso progetto, che con Furore Grand Hotel continua la storia imprenditoriale della famiglia in costiera amalfitana.

La Direzione dell’hotel è delegata al savoir faire di Marco Crea, scelto dalla famiglia Irollo de Lutiis per condurre gli ospiti in un indimenticabile viaggio di piacere e benessere che dura tutto il giorno, tra albe bellissime e tramonti emozionanti.