Costiera Amalfitana, presentato nuovo marchio Authentic Amalfi Coast

Presentato il nuovo marchio della Costiera Amalfitana: Authentic Amalfi Coast. Potranno essere parte del nuovo marchio tutte le imprese che aderiranno al Codice Etico e dunque ai requisiti di autenticità e sostenibilità. “Parte il nuovo marchio Authentic Amalfi Coast. La Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi lancia il nuovo marchio Authentic Amalfi Coast con il quale riconoscere tre requisiti fondamentali: sostenibilità, accessibilità, innovazione. Tutti i progetti a sostegno dello sviluppo dell’economia della Destinazione Turistica Costa d’Amalfi promossi dalla Rete, faranno sempre riferimento ai principi del Piano Strategico del Turismo 2017 – 2023. Authentic Amalfi Coast è un marchio che identifica un percorso ben preciso. L’obiettivo non è solo quello di favorire con le proprie azioni lo sviluppo di un’economia turistica sostenibile, responsabile, ordinata, ma anche contribuire a rendere la Destinazione il luogo perfetto per un laboratorio d’innovazione turistica, dove imprese anche in startup possano crescere in un contesto che faciliti, accompagni, sostenga” ha annunciato Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana, a margine della Conferenza Stampa svoltasi a Milano in Piazza Fontana presso Spazio Campania. Presenti giornalisti italiani e stranieri.