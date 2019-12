“Serve mettere insieme tutti i sindaci della Costiera amalfitana, andare oltre il colore politico e programmare un piano di messa in sicurezza per tutto il comprensorio”. Questo il grido d’allarme di Luigi Mansi, sindaco di Scala, che nel giorno della Vigilia di Natale ha incontrato l’europarlamentare della Lega, Lucia Vuolo, per fare un sopralluogo nella zona del Pontone, oggetto di uno smottamento per il maltempo di questi giorni. “Serve fare rete”, ha detto Mansi.