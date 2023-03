Costituzione, ambiente e future generazioni: l’intervento di Giovannini all’evento ASviS

Di seguito l’intervento di Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS, all’evento ASviS live “Costituzione, ambiente e future generazioni: un anno dopo, a che punto siamo?”, mercoledì 22 febbraio, presso la Biblioteca Casanatense a Roma.

Si tratta di una testimonianza preziosa che questo blog, da me coordinato insieme ad Antonella Rocca, ha pensato di raccogliere, tenuto conto anche del fatto che la rubrica si sta rivelando utilissima per il programma su “Le misure del domani per raggiungere gli obiettivi ONU sulla sostenibilità” del Corso di Laurea in Economia, Management e Sostenibilità (Laurea magistrale LM-77) dell’a.a. 2022-23 del Suor Orsola Benincasa.

Di seguito il video pubblicato il 23 febbraio 2023 dal canale YuoTube di Asvis Italia: