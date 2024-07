Costruire comunità: la visione dell’arte sulle nuove convivenze possibili. Al Madre incontro con Alessandro Sciarroni

Riprende al museo Madre la rassegna di incontri Costruire comunità – La visione dell’arte sulle nuove convivenze possibili, a cura di Monica Coretti.

Con Alessandro Sciarroni il prossimo appuntamento della rassegna. Tema dell’incontro curato da Monica Ceretti La danza dell’impossibile.

Alessandro Sciarroni, marchigiano, attento alle cosmogonie, ai movimenti del corpo, alle danze tradizionali che fa ri-vivere è, come detto nelle motivazioni al Leone d’oro alla carriera di cui è stato insignito nel 2019, “il direttore d’orchestra dei danzatori”.

I suoi lavori sono spesso ispirati da opere di artisti di discipline diverse (la fotografa Diane Arbus, solo per citarne una) e sono stati presentati in festival di danza e teatri contemporanei, musei e gallerie d’arte, così come in spazi non convenzionali. Spesso utilizza tecniche e pratiche derivanti da altre discipline come il circo e lo sport. Oltre al rigore, alla coerenza e alla nitidezza di ogni creazione, i suoi lavori tentano di disvelare, attraverso la ripetizione di una pratica fino ai limiti della resistenza fisica degli interpreti, le ossessioni, le paure e la fragilità dell’atto performativo, alla ricerca di una dimensione temporale altra, e di una relazione empatica tra spettatori e interpreti. Le sue creazioni sono state presentate in tutta Europa, in Nord e Sud America, Medio Oriente e Asia. È artista associato del Centquatre-Paris e della Triennale Milano Teatro.