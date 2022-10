Costruire nel Mediterraneo, architetti e ingegneri in arrivo da tutta Italia a confronto a Napoli

Potrà la bellezza della Sagrestia del Vasari “ispirare” architetti, ingegneri e addetti ai lavori nel campo edilizio alla realizzazione di edifici che sappiano coniugare tradizione, innovazione, confort ed estetica? La splendida location all’interno della Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi di Napoli si prepara a ospitare domani, giovedì 27 ottobre dalle 16 alle 19.30, un convegno dedicato alle tecnologie architettoniche e ai colori del Mediterraneo promosso da Diasen, azienda marchigiana punto di riferimento nella bioedilizia e nell’utilizzo di materiali naturali. L’incontro, organizzato in collaborazione con la rivista The Plan – Architecture Magazine e Maggioli Editore, è dedicato al “costruire Mediterraneo”, un saper fare antico che oggi viene riproposto in chiave moderna ma mantenendo comunque la naturalità di materiali come sughero, calce e argilla, sfruttandone la capacità di dare comfort abitativo, termicità, design, risparmio energetico. Non a caso si è deciso di scegliere Napoli per ospitare questo incontro: la città partenopea ha attraversato i secoli come grande capitale del Mediterraneo, culla di storia, di bellezza e contaminazioni.