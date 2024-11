Costruire un partito liberal-democratico è possibile: a Napoli si presenta il libro di Luigi Marattin

“La missione possibile: La costruzione di un partito liberal-democratico e riformatore”: è il titolo del libro edito da Rubettino nel quale Luigi Marattin, “delinea i contorni di un’offerta politica alternativa agli attuali schieramenti”. Il volume che ha riscosso negli incontri tenuti finora, soprattutto al Nord, grande interesse, sarà presentato a Napoli venerdì 22 novembre alle ore 18 allo IAV (In Arte Vesuvio) in via Nazario Sauro, 23.

Si dice che al centro dello spazio politico ci sia una prateria. Ma nessuno negli ultimi 30 anni ha saputo percorrerla. Neanche quando, con la radicalizzazione di centrodestra e centrosinistra, le condizioni si sono fatte più favorevoli. Luigi Marattin offre un’analisi su quale sia il problema italiano della mancata crescita e perché le spiegazioni che sinistra e destra danno di tale problema restino fallaci; aggiungendo uno guarda al futuro ed a quale idea di società ispirarsi, come ricostruire un’organizzazione partitica per veicolarla e quali le principali politiche per realizzarla.

La proposta è precisa: un’offerta liberaldemocratica per chi vuole spazi di cittadinanza oltre il finto bipolarismo. Il posizionamento è chiaro: a disagio con questa destra nazionalista statalista nociva alla crescita e questa sinistra populista dirigista altrettanto priva di ricette per uscire dalla crisi economica. La sfida sarà trasformare queste premesse in un soggetto capace di attirare e rappresentare quel pezzo di paese che non ha voce ma che produce reddito.

Di questo e altro parlerà l’autore con Paolo Macry (professore emerito della Università Federico II) e con Stefano Caldoro (già presidente della Regione Campania). La tavola rotonda pubblica sarà moderata da Marco De Marco (giornalista del Corriere del Mezzogiorno).