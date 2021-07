Costruttori, cambio al vertice dell’Ance Campania: giovedì l’assemblea a Caserta

Giovedì 15 luglio alle 11 a Caserta, presso la sede di Confindustria in via Roma 17, si tiene l’Assemblea per il rinnovo delle cariche associative dell’Ance Campania, l’associazione nazionale dei costruttori guidata a livello regionale dal napoletano Gennaro Vitale. Candidato unico alla successione al vertice regionale, Luigi Della Gatta, imprenditore edile, vicepresidente di Confindustria Caserta e già presidente dell’associazione dei costruttori di Terra di Lavoro. Nel corso dei lavori associativi saranno resi noti i principali numeri e le prospettive di ripresa di un comparto che vale, in termini di investimenti, l’8,7 per cento del Pil regionale con circa il 30 per cento degli addetti nell’industria e oltre 30mila imprese edili. All’Assemblea saranno presenti, tra gli altri, Rudy Girardi, vicepresidente nazionale Ance; Tommaso De Simone, presidente della Cciaa di Caserta; Gianluigi Traettino, presidente di Confindustria Campania; Beniamino Schiavone, presidente degli industriali di Caserta e i vertici Ance delle province campane.