Costruzioni, Saie di Bologna: ecco le 33 aziende campane in vetrina. Fiera al via dal 9 ottobre

Saranno 33 le aziende campane presenti a Saie – La Fiera delle Costruzioni – progettazione, edilizia, impianti – che si svolgerà dal 9 al 12 ottobre 2024 a BolognaFiere. La manifestazione fieristica rappresenta un appuntamento fondamentale per la filiera delle costruzioni, che conta nel II trimestre 2024 oltre 758mila imprese attive, corrispondenti a circa il 15% delle imprese totali italiane (fonte Movimprese). Saie Bologna 2024 sarà il momento migliore per discutere i trend del momento dell’edilizia e dell’impiantistica, ma anche per valutare dal vivo le più recenti novità di prodotto per il settore.

Delle 33 imprese campane in esposizione a Saie, 11 hanno sede nella provincia di Salerno, 7 in quella di Avellino, 7 in quella di Napoli, 4 in quella di Caserta e 4 in quella di Benevento.

I numeri e le iniziative

Saie, la fiera di riferimento per il mercato e il sistema delle Costruzioni in Italia, ritorna quest’anno a BolognaFiere caratterizzata dalla presenza di 560 espositori, 232 convegni formativi, 29 iniziative speciali e il supporto di 48 associazioni di settore. Inoltre, varie aree dimostrative ad alta interazione, permetteranno agli addetti ai lavori di rimanere aggiornati sulle ultime novità e di valutare dal vivo le nuove opportunità di mercato e networking. Quattro i settori tematici – Progettazione e Digitalizzazione; Edilizia; Impianti; Servizi e media – che, insieme alle numerose iniziative speciali, confermeranno al centro il cantiere e i temi che determineranno il futuro delle costruzioni: sostenibilità, infrastrutture, formazione e innovazione. A SAIE Bologna 2024, dal 9 al 12 ottobre, aziende protagoniste del mercato, professionisti, politica e associazioni, si confronteranno sui principali temi dell’edilizia, dell’impiantistica e delle costruzioni: infrastrutture, calcestruzzo, serramenti, sismica, efficienza energetica del costruire, digitalizzazione e innovazione del cantiere, nuove tecniche del costruire, finiture e colore, macchine e attrezzature e tanto altro. “Siamo entusiasti di tornare a Bologna per questa 57esima edizione di SAIE, un evento che rappresenta una tappa imprescindibile per tutti gli operatori del settore delle costruzioni – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE. Dopo il successo dell’edizione bolognese 2022, Bologna torna a essere il luogo ideale per favorire l’incontro tra aziende espositrici e professionisti, creando nuove opportunità di mercato e rafforzando quelle esistenti. La città emiliana, con la sua tradizione industriale e la sua posizione strategica, offre un contesto unico per promuovere l’innovazione e lo sviluppo del comparto. SAIE non è solo una fiera, ma un acceleratore di business e un punto di riferimento per chi vuole aggiornarsi sulle ultime tecnologie e soluzioni per le costruzioni”.

Il biglietto omaggio per visitare SAIE Bologna 2024 dal 9 al 12 ottobre è disponibile qui