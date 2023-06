Cotec Europa, Re Felipe VI: Italia, Portogallo e Spagna insieme nelle sfide dell’innovazione

“Le relazioni tra i nostri Paesi sono eccellenti e segnano una vicinanza molto costruttiva. I nostri rapporti vanno molto oltre quelli di buon vicinato consentono a Italia, Portogallo e Spagna di affrontare le sfide quotidiane dell’innovazione”. Lo ha detto il re di Spagna Felipe VI, a Palermo, in occasione del simposio Cotec. Finanza sostenibile e innovazione restano asset fondamentali, ha aggiunto, “come ha fatto rilevare anche la pandemia. Condividiamo rischi comuni specifici, come quelli dell’ambito ambientale, perche’ abbiamo valori condivisi per affrontare queste sfide. Dobbiamo continuare sulla finanza sostenibile e segnare nuovi sviluppi del nostro percorso. La reputazione dei nostri Paesi – ha proseguito – dipende in grande misura anche dalla capacita’ di trattenere talenti e di innovare. Innoviamo insieme e dimostriamo le tante cose che abbiamo in comune”.