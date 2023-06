Cotec, ‘Innovazione nella Finanza Sostenibile’: a Palermo i Capi di Stato di Italia, Portogallo e Spagna

Come indirizzare le scelte d’investimento dei mercati finanziari e degli altri investitori (comprese le famiglie) verso attività verdi e sostenibili? Come costruire strumenti finanziari innovativi per sostenere la crescita comune in Europa? Come fronteggiare le opportunità e i rischi che derivano dall’uso massivo dell’Intelligenza Artificiale? E come promuovere, su questi temi, efficaci campagne d’informazione rivolte ai cittadini? Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali si cercherà di dare una risposta con il XVI Simposio Cotec Europa in programma a Palermo il 27 giugno alla presenza dei Capi di Stato di Spagna, Portogallo e Italia: Re Felipe VI, Marcelo Rebelo de Sousa e Sergio Mattarella.

Al Simposio – dal tema generale “l’Innovazione nella Finanza sostenibile” – con la conduzione di Gianni Riotta – prenderà parte anche il Commissario Europeo per l’Economia Paolo Gentiloni.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del Presidente dell’assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno e del Presidente della Giunta Regionale Siciliana Renato Schifani, e proseguiranno con l’intervento del delegato dell’ONU Alberto De Paoli e dei Direttori Generali di Cotec Portogallo, Spagna e Italia: Jorge Portugal, Jorge Barrero e Gianfranco Ruta.

Sarà quindi il momento di un confronto tra il Vice Governatore della Banca Centrale del Portogallo Clara Raposo, il Presidente Spagnolo della Piattaforma Europea sulla Finanza Sostenibile Helena Viñes e l’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco.

Seguirà una sessione con attori del mondo dell’impresa come il Presidente di Millennium BCP Nuno Amado per il Portogallo, l’Amministratore Delegato di Acciona José Manuel Entrecanales per la Spagna e il Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro per l’Italia.

Le conclusioni, affidate ai tre Capi di Stato, in qualità di Presidenti Onorari delle tre Cotec, saranno precedute da una relazione riassuntiva e propositiva del Presidente di Cotec Italia Luigi Nicolais.

L’Incontro si svolgerà al Teatro Massimo di Palermo, dalle ore 09.00 alle ore 13.30, alla presenza di una platea di imprenditori dei tre paesi e di una delegazione di Confindustria Sicilia.

Molti gli sponsor e i partner dell’iniziativa: Intesa Sanpaolo, main sponsor dell’evento, Enel Foundation, global knowledge partner, ed i partner Confcommercio, Eni, Ferrovie Italiane, Leonardo, Materias, Philip Morris Italia, Sisal e TIM.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Assemblea Regionale Siciliana, la Regione Siciliana, il Comune di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo.