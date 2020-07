Coupon Fastweb – Scopri le opportunità di risparmio

Durante il periodo di lockdown tante cose si sono dovute fermare, è vero, ma le nostre vite non sono andate in standby, semmai abbiamo imparato a fare le cose in modo diverso: abbiamo prenotato la spesa su internet, fatto lezioni a distanza, e scoperto lo smart working; c’è chi si è laureato in live streaming, chiamando in causa tutti i santi del paradiso perché la connessione reggesse, e chi ha fatto video call in camicia e mutande col capo.

Internet ci è stato quanto mai essenziale, ci ha aiutato a non rimanere troppo isolati e a restare in contatto con gli altri.

Se si tratta di rete internet e telefonia, lo abbiamo capito bene anche durante questa quarantena, risparmiare è importante quanto avere un servizio efficiente, che non ti riservi brutte sorprese.

Facile a dirsi, ma come unire entrambi questi aspetti: risparmio e qualità?

Un modo è quello di sfruttare i coupon Fastweb, che ti permettono di risparmiare con offerte speciali, mantenendo un servizio di assoluta eccellenza.

FASTWEB: UN NOME UNA MISSIONE

Prima di parlare dei coupon Fastweb cerchiamo di capire di che azienda stiamo parlando e quali sono i suoi punti di forza.

Fastweb è uno dei principali operatori di telecomunicazione del nostro Paese. L’azienda, nata nel 1999, ha un nome piuttosto emblematico: “fast web”, infatti, significa web veloce e racconta bene quanto l’azienda sia specializzata nella fornitura di connessioni ultraveloci alla rete Internet.

Oltre a fornire i classici servizi di telefonia, Fastweb punta, dunque, a dare ai suoi clienti un servizio di connessione di altissima qualità, soprattutto per quanto riguarda la fibra ottica, della quale vanta una delle migliori coperture a livello nazionale.

Non a caso, infatti, Fastweb è stata la prima azienda in Italia a parlare di fibra, e proprio per la qualità di questo servizio ha meritato anche un riconoscimento di pregio come miglior operatore italiano per l’anno 2019-2020.

LA FIBRA OTTICA FASTWEB

Ma cosa ha di diverso una connessione che utilizza fibra ottica rispetto ad una connessione di vecchia generazione? Senza scendere troppo in particolari tecnici possiamo dire che è la tecnologia che viene utilizzata ad essere differente.

Le connessioni di vecchio stampo – l’ADSL, per intenderci – utilizza fili di rame. Questa modalità porta con sé alcuni limiti: i fili di rame permettono la trasmissione di una quantità di dati ristretta, e inoltre sono più facilmente soggetti a guasti e interferenze.

La fibra ottica, invece, essendo formata da sottilissimi filamenti in fibra di vetro e polimeri di plastica è strutturalmente molto più resistente, meno suscettibile a disturbi elettrici e soprattutto può trasportare molte, ma molte più informazioni.

I VANTAGGI E I COUPON FASTWEB

Ma parliamo un po’ del servizio che propone Fastweb. Naturalmente non si tratta solo di fibra: l’azienda offre un’ampia gamma di proposte, offerte e tariffe che vanno incontro alle più diverse esigenze dei clienti: si va dalla telefonia ai pacchetti in abbinamento a servizi di streaming, dalla sola rete internet alle offerte per il mobile. Le soluzioni sono così numerose e diversificate, che sarebbe davvero difficile racchiuderle in un solo articolo.

Ci sono però 4 vantaggi che vale la pena sottolineare per quanto riguarda il servizio di Fastweb:

1. Una Fibra Superveloce

Fastweb è in grado di offrire anche un ADSL di qualità, va però sottolineato che grazie alla fibra è in grado di offrire la velocità di rete attualmente più elevata e performante sul mercato: 1 Gigabit/s. Una velocità che ti consente tranquillamente di guardare film in streaming, trasferire dati, scaricare file, e anche fare sessioni di gaming, il tutto con diversi dispositivi collegati anche contemporaneamente, senza avere alcun disturbo sulla linea.

2.Tariffe senza costi nascosti

Una delle cose più fastidiose degli operatori di telefonia è che le tariffe hanno quasi sempre un tempo limitato e dei costi nascosti. Magari per il primo anno di servizio il costo è proprio quello dell’offerta a cui hai aderito, ma poi arriva la sorpresa: il costo sale da un anno all’altro.

Per non parlare di costi di attivazione, costi di installazione, modem, velocità e quant’altro… una sorpresa dopo l’altra. Fastweb promette una trasparenza totale su questo aspetto: le tariffe non sono a tempo, ma restano fisse, e non sono previsti né costi di attivazione, né di installazione.

3.L’area Clienti

Il servizio clienti si presenta come particolarmente efficace. In caso di necessità di assistenza – grazie ad un sistema di prenotazione online – i clienti non devono aspettare al telefono ascoltando 24 volte la stessa canzone di sottofondo prima di poter parlare con un operatore, ma è il servizio clienti stesso a chiamare l’utente per offrirgli l’assistenza di cui ha bisogno. Non c’è che dire: un brivido da provare.

4.I Coupon Fastweb

L’azienda rilascia spesso offerte e occasioni speciali, codici sconto e coupon Fastweb con opportunità di risparmio interessanti. Rimanendo bene informati su tutte le novità, puoi cogliere al volo promozioni e sconti anche molto convenienti. Quando si può risparmiare senza rinunciare ad un servizio di qualità è proprio il caso di cogliere l’occasione!

