BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La manovra è debole, inadeguata e iniqua. Non propone misure per la crescita”. Lo dice Beatrice Covassi, eurodeputata del Partito Democratico, in merito alla manovra economica del governo italiano su cui si esprimerà il 21 novembre la Commissione Europea.

xf4/sat/gtr