Covi, Cagliari pronta a ospitare Joint Stars: esercitazione interforze

Roma, 17 apr. (askanews) – Cagliari è pronta ad accogliere la Joint Stars 2025. Pianificata e condotta dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), la JOST è l’esercitazione nazionale interforze più importante della Difesa, alla quale partecipano tutte le Forze Armate italiane, le Agenzie e i Corpi Armati dello Stato.

Questa mattina, presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in via Roma a Cagliari, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’esercitazione e del progetto “Joint Stars for Charity”.

La JOST, infatti, non sarà dedicata unicamente all’addestramento delle donne e degli uomini in uniforme; in parallelo, sono state promosse diverse iniziative di beneficenza, di inclusione sociale e sportive che coinvolgeranno le istituzioni locali, la cittadinanza di Cagliari, il tessuto imprenditoriale e del volontariato sardo.

Presenti alla conferenza: il Consulente alla sanità della Regione autonoma Sardegna, Dott. Daniele Cocco, in rappresentanza dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Armando Bartolazzi; il Presidente del consiglio comunale di Cagliari, Marco Benucci; il Dott. Raimondo Pinna; il capo del cerimoniale del COVI, Tenente Colonnello Domenico Veliani; il responsabile della comunicazione del Comando Operativo di Vertice Interforze, Tenente Colonnello Gianfilippo Cambera, moderatore della conferenza.

Gli eventi in programma si svolgeranno sabato 10 e domenica 11 maggio.

A bordo di Nave Trieste, ormeggiata al molo “Rinascita” del porto di Cagliari, medici e infermieri militari e della ASL effettueranno screening sanitari gratuiti per i bambini a partire dalle 9.00 di sabato. In serata, la nuova unità navale della Marina Militare ospiterà il concerto della Banda Interforze, con una raccolta fondi per l’acquisto di due posti letto per il reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari.

Domenica mattina, invece, avrà luogo la manifestazione podistica “IX Karalis 10”, organizzata dall’associazione ONLUS “Insieme contro il dolore” e dalla A.S.D. Nuova Atletica Sardegna. Sul molo “Ichnusa”, ci sarà anche la possibilità di acquistare i biglietti per il “pasta party”, per gustare un ottimo piatto di pasta presso l’area allestita all’interno del Comando Marittimo Autonomo Ovest, grazie a cuochi militari e a uno degli importanti sponsor della manifestazione. Prodotti agro-alimentari potranno essere acquistati anche presso gli stand di Coldiretti Cagliari e parte del ricavato andrà in beneficenza. Partecipa al progetto anche l’Agenzia regionale Fo.Re.STAS, che distribuirà ai cittadini, gratuitamente, 1.500 piantine di macchia mediterranea.

Per chiudere, alle 16.30 di domenica andrà in scena, all’ospedale San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”, lo spettacolo musicale per bambini “Pierino e il Lupo” e, nell’occasione, saranno donati giocattoli e materiali didattici ai piccoli pazienti in cura.

Gli eventi legati al progetto “Joint Stars for Charity” si svolgeranno sotto il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari e grazie alla generosità di importanti aziende, come Terna Driving Energy, Amazon, Barilla, Medea, Leonardo, MBDA, Reale Foundation, UniCredit, Conad, RWM Italia, Fondazione Grimaldi e Poste Italiane.