Covid, 1.127 positivi su 18.229 tamponi. Indice di positività stabile: 6.18%. Trenta nuovi decessi (16 nelle ultime 48 ore)

Sono 1.127 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall’analisi di 18.229 tamponi molecolari. I sintomatici sono 372. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 30 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 6.749 i decessi registrati in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 1.953; il totale dei guariti è 318.376. In Campania sono 116 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.307 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. Stabile la curva dei contagi: ieri l’indice di positività era pari al 6,78%, oggi è del 6.18%.