Covid, 1.862 positivi su 18.081 tamponi. Deceduti in 62. Superate in Campania le 5.000 vittime

Il bollettino di oggi della Campania evidenzia 1.862 positivi, 1.319 asintomatici e 543 sintomatici, su 18.081 tamponi. Deceduti in 62 (35 nelle ultime 48 ore, 27 deceduti in precedenza ma registrati ieri). ​

Totale deceduti in Campania dall’inizio della pandemia 5.002. Guariti in 2.994, totale guariti: 219.030. ​Report posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili 656, occupate 178. Degenze disponibili 3.160, occupati 1.598.