Covid, 110 positivi su 8.386 tamponi. Nessun morto nelle ultime 48 ore, 22 pazienti in terapia intensiva

Sono 110 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 8.386 tamponi molecolari. Due i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, tutti antecedenti alle ultime 48 ore ma registrati ieri.

Sono 22, e non 29 come precedentemente comunicato dall’Unità di crisi della Regione Campania, i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania. Nel bollettino si legge che in regione ci sono 257 pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.