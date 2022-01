Covid, 13.682 nuovi casi su 90.856 tamponi: 21 nuovi decessi

Sono 13.682 i nuovi casi di Covid emersi ieri in Campania, 9.373 dall’analisi di tamponi antigenici e 4.309 da tamponi molecolari. I test analizzati sono 90.856, di cui 58.979 antigenici e 31.877 molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono registrati 21 nuovi decessi. In Campania sono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, e 1.339 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+8 rispetto al dato diffuso ieri).