“Covid-19 Challenge”, più di 50 adesioni alla gara di idee del Campus Bio-Medico

Sono piu’ di cinquanta le candidature di giovani aziende e team per la Covid-19 Challenge, il bando di idee e progetti ad alto contenuto tecnologico in ambito sanitario, economico e sociale che e’ stato promosso dall’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma e da Marzotto Venture Accelerator per contribuire ad affrontare l’emergenza globale del coronavirus. L’obiettivo della call e’ proprio quello di supportare le politiche pubbliche di contenimento nella fase dell’emergenza sanitaria da Sars-CoV-2, la gestione della fase post-emergenziale nelle sue diverse dimensioni economiche e sociali, la ridefinizione del sistema di prevenzione, contenimento e gestione di nuove emergenze epidemiologiche e sanitarie. Marzotto Venture Accelerator ha messo a disposizione 5 milioni di euro in servizi e finanziamenti (equity e loan), facendo cosi’ aprire la prima Open Innovation Academy sviluppata in Italia da un Ateneo (il Campus Bio-Medico di Roma) con un fondo di venture capital. All’iniziativa partecipano anche Enel, Invitalia, Fs Technology e Unicredit. Per Roberto Guida, amministratore delegato di Marzotto Venture Accelerator, “vedere attori di cosi’ grande rilievo e forza riunirsi attorno alla nostra call, ci rafforza nella convinzione che mai come in questo momento un approccio comune e di reciproco supporto possa fare la differenza nello sviluppo di soluzioni innovative che possano aiutarci a vivere lo scenario che si sta profilando”. “La partnership con Enel, Fs Technology, Invitalia e UniCredit rappresenta il naturale complemento all’architettura del progetto Campus Open Innovation”, aggiunge il direttore generale dell’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma, Andrea Rossi. La data ultima di raccolta delle domande e’ il prossimo 30 aprile. Per partecipare alla call occorre compilare il form al sito http://www.unicampus.it/covid-19challenge/.