Covid-19, dalle videoconferenze al cloud: nuovi incentivi per il lavoro “agile”

Ricorso in via prioritaria al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro, utilizzo di soluzioni ‘cloud’ per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti e ricorso a sistemi di videoconferenza e call conference per partecipare da remoto a riunioni e incontri di lavoro. Sono alcune delle misure di incentivazione al lavoro agile previste dalla circolare trasmessa oggi dal ministro per la Pa Fabiana Dadone alle pubbliche amministrazioni, circolare che reca la firma digitale della Dadone. Tra le altre misure, si prevede il ricorso a modalità flessibili anche nei casi in cui “il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni”. Infine l’attivazione di “un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance”.