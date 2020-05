Covid-19 e dolore cronico benigno: «Così 16 milioni di pazienti affrontano la sofferenza durante la pandemia»

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) – Con il dolore cronico benigno ogni giorno convivono sedici milioni di italiani, soprattutto donne: il 25% della popolazione – con picchi del 60% sopra i 65 anni – secondo l’Associazione italiana per lo studio del dolore (Aisd). Una patologia invalidante purtroppo ancora sottovalutata, nonostante riguardi nel nostro Paese una persona su cinque. Pazienti fragili che non sanno come affrontare il dolore in questo periodo poiché a causa del Covid-19 in tutta Italia sono state sospese molte attività ambulatoriali riabilitative e di ricovero non urgenti, al fine di evitare il contagio da Sars-CoV-2. Ma se l’emergenza ha evidenziato la necessità di rafforzare la telemedicina e la cooperazione tra medici non ha, invece, modificato le procedure urgenti per il trattamento del dolore cronico benigno da effettuare anche in piena pandemia.