Covid-19, in campo Ue e industria farmaceutica: bando da 90 milioni per la ricerca

L’Innovative Medicines Initiative, una partnership tra la Commissione Europea e l’industria farmaceutica, ha lanciato un bando per progetti di ricerca volti a sviluppare cure e strumenti diagnostici in risposta all’epidemia di Covid-19 che ha colpito varie zone dell’Ue. Lo comunica la Commissione. Horizon 2020, il programma Ue per la ricerca, fornirà 45 mln di euro, mentre altri 45 mln dovrebbero arrivare dall’industria farmaceutica, per un totale fino a 90 mln di euro. La commissaria alla Salute Stella Kyriakides aveva preannunciato la misura la settimana scorsa a Roma. Per la commissaria alla Ricerca Mariya Gabriel il bando “aiuterà ad accelerare lo sviluppo di cure e strumenti diagnostici di fronte a questa emergenza globale, aumentando la nostra preparazione per epidemie future”.