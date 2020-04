Covid-19: l’AIDP Campania per l’Ospedale Cotugno

Emergenza Covid-19: scende in campo l’AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale), il network del manager e dei professionisti HR, che si è attivata insieme ai Gruppi regionali per una massiccia raccolta fondi, contraddistinta dall’hashtag #aidp.aid “AIDP Campania – dice Matilde Marandola, presidente del Gruppo regionale che raccoglie oltre 200 soci, tutti hr tra i più rappresentativi della regione – ha deciso di destinare le donazioni in ambito ospedaliero all’Ospedale D. Cotugno, impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19 e in ambito sociale alle Suore di Carità dell’Assunzione di Napoli, che da sempre si occupano di attività di sostegno alle famiglie in difficoltà. Puntiamo sulla generosità dei nostri associati (e non solo)! Chi si occupa delle Persone ha un cuore grande…”