Covid, 2.656 positivi su 22.456 tamponi. Rapporto casi-test 11,8%. Sale il numero dei morti: 65 (31 nelle ultime 48 ore)

La curva del contagio fa un piccolo passo indietro in Campania, oggi il rapporto casi-test si attesta intorno all’11,8 per cento, ieri era 14,4%. Positivi del giorno 2.656 (di cui 466 casi identificati da test antigenici rapidi) su 22.456 tamponi (di cui 4.538 antigenici). Asintomatici in 1.499, sintomatici 691. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Lo rivela il consueto bollettino della Regione Campania. Totale positivi in Campania 308.101 (di cui 11.284 antigenici) su 3.286.183 tamponi (di cui 168.806 antigenici). ​

Sale anche il numero dei deceduti 65 (31 nelle ultime 48 ore, 34 deceduti in precedenza ma registrati ieri)​. Totale vittime dall’inizio della pandemia 4.784.

Guariti in 1.564, totale guariti 205.244.

Reso noto anche il report dei posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili 656, di cui 165 occupate. Degenze disponibili 3.160, di cui 1.560 occupate.