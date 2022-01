Covid, 21.670 nuovi casi su 130.428 tamponi. Trentotto i decessi (25 nelle ultime 48 ore) Posta in arrivo

Sono 21.670 i nuovi casi di Covid registrati ieri in Campania, di cui 15.552 positivi al tampone antigenico e 6.118 al tampone molecolare. I test analizzati sono 130.428, di cui 95.097 antigenici e 35.331 molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 38 nuovi decessi, 25 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 13 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Diminuiscono i ricoveri di pazienti Covid negli ospedali della Campania: ad oggi sono 92 i posti letto di terapia intensiva occupati, dato stabile rispetto a ieri, e 1.290 i posti letto di degenza occupati, 21 in meno rispetto al dato diffuso ieri.