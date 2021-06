Covid, 218 positivi su 5.692 tamponi. Otto le vittime. Stabile l’indice di positività. Posti di terapia intensiva occupati 54 su 656

Sono 218, di cui 127 asintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, dove sono stati effettuati 5.692 tamponi molecolari e 1.355 antigenici. Otto le vittime, per un totale da inizio pandemia pari a 7.229, 789 i guariti (in tutto 348.023). I posti letto di terapia intensiva occupati sono 54 sui 656 disponibili; quelli di degenza 594 su 3.160. Resta piuttosto stabile, in Campania, l’indice di positività: dal 2,98% di ieri passa al 3,82% di oggi. Un lieve aumento dovuto al numero di test nettamente inferiore al solito visto che ieri era un giorno festivo.