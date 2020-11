Covid, 26 sanzioni nel passaggio da zona gialla a rossa da parte della Guardia di Finanza

Sono 26 le sanzioni comminate dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli lo scorso fine settimana nel passaggio della Campania da zona gialla a rossa. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate su tutta la provincia 639 persone e 124 attività commerciali. In particolare, il Gruppo Pronto Impiego di Napoli ha sanzionato i titolari di due caffetterie nel quartiere Soccavo poiché non esponevano all’esterno il cartello indicante il numero massimo dei clienti ammessi nel locale e 5 persone, fra i quartieri di Posillipo, Chiaia e la zona Porto, che non hanno fornito alcuna giustificazione per la loro sortita. Gli stessi Baschi Verdi hanno sanzionato nel Rione Traiano due persone a bordo di un’auto per violazioni al Codice della strada e poiché erano sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale. Il 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli ha sequestrato in un negozio nel quartiere San Giovanni a Teduccio, gestito da un cittadino di origine cinese, oltre 10mila mascherine, 1200 occhiali protettivi, 920 visiere, 135 termoscanner, 2454 accessori di ortopedia e 804 colle stick. Tutta la merce era priva della marcatura “Ce” di conformità e delle indicazioni in lingua italiana. Lo stesso Reparto nel quartiere San Ferdinando e nella zona Porto ha sanzionato il titolare di un pub e un dipendente in nero di un bar poiché non indossavano la mascherina.La Compagnia di Torre Annunziata ha sorpreso e sanzionato a Boscoreale (Napoli) 2 persone, un 61enne di Sant’anastasia, che si trovava senza giustificato motivo in un comune diverso da quello di residenza, e un giovane in possesso di marijuana per uso personale.