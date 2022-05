Covid, 2626 positivi su 19955 tamponi: sale tasso di incidenza, 5 decessi nelle ultime 48 ore

Sono 2626 le persone risultate positive al Covid in Campania a fronte 19955 test effettuati (antigenici: 14591; molecolari: 5364) con un tasso di incidenza del 13,15%, in aumento rispetto a ieri quando si è attestato all’11,16. Le persone decedute nelle ultime 48 ore sono 5: vanno aggiunti i 7 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 585, 33 quelli occupati, uno in meno rispetto a ieri. Per la degenza ordinaria (posti letti Covid e offerta privata) i posti sono 3160, occupati sono 502 a fronte dei precedenti 522.