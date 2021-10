Sono 279 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 22.541 test. I nuovi decessi registrati sono 3. In Campania sono 16 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 189 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. Lo rende noto l’Unità di Crisi regionale della Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.