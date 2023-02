Covid, 29.433 nuovi positivi e 244 decessi nell’ultima settimana

ROMA (ITALPRESS) – Sono 29.443 i nuovi positivi al Coronavirus, nella settimana tra il 17 e il 23 febbraio 2023 in Italia, con una variazione del +3,8% rispetto alla settimana precedente, quando furono 28.354. E’ quanto emerge dal bollettino settimanale diffuso dal Ministero della Salute. Sono stati 506.295 i tamponi effettuati, il 5,6% in meno rispetto alla settimana precedente, quando furono 536.080. Nell’ultima settimana sono 244 i deceduti, il 18,4% in meno rispetto alla settimana precedente, quando furono 299. Il tasso di positività è del 5,8% con una variazione di +0,5% rispetto alla settimana precedente (5,3%).

