Covid, 5.062 i nuovi casi su 42.979 tamponi: 51 decessi (31 nelle ultime 48 ore)

Sono 5.062 i nuovi casi di Covid emersi ieri in Campania dall’analisi di 42.979 test, 51 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania (31 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore, 20 avvenuti in precedenza ma registrati ieri). Il totale dei decessi registrati in Campania dall’inizio della pandemia sale così a 9.139. In Campania sono 89 i pazienti Covid attualmente ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri), 1.391 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (13 in meno rispetto al dato diffuso ieri).