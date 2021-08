Covid, 5.959 nuovi casi e 37 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Scendono ancora in Italia i casi Covid. Dai dati del ministero della Salute si evince che i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 5.959 (ieri erano 6.860) che con 223.086 tamponi processati determinano un tasso di positività del 2,67%. Si registrano 37 decessi mentre i guariti sono 4.298, per gli attualmente positivi c’è un incremento di 1.619 unità per un numero totale di 141.047.

Sul fronte ospedaliero in Italia si registrano 4.133 ricoverati nei reparti ordinari, (ieri il numero era di 4.111), 525 i degenti in terapia intensiva con 44 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 136.389. La Sicilia si riconferma prima regione per nuovi casi (1.369), seguita da Emilia-Romagna (605) la quale comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti sono stati eliminati 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare, la terza regione con il maggior numero di casi è la Toscana (528). Al contrario in Valle d’Aosta si contano 3 nuovi positivi.

