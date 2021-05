Covid, 705 nuovi casi su 15.506 tamponi. Riferiti 107 decessi ma 85 sono dei mesi scorsi

Sono 705 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania su 15.506 tamponi molecolari analizzati. Dei 705 nuovi positivi, 229 sono risultati sintomatici o paucisintomatici. Nella giornata di ieri in Campania sono stati eseguiti anche 4.722 tamponi antigenici. I nuovi guariti sono 1.630, il totale dei guariti è 333.404. In Campania sono 87 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.042 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. Riferiti 107 decessi, 85 dei quali sarebbero avvenuti nei mesi scorsi e solo oggi riconteggiati.