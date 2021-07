Covid, a Napoli 4 nuovi open day per la somministrazione di prime dosi Pfizer e Moderna

Nuovi open day per la somministrazione della prima dose di vaccino Pfizer e Moderna sono stati organizzati dalla Asl Napoli 1 Centro per lunedì 19, martedì 20, giovedì 22 e venerdì 23 luglio. Gli open day prima dose saranno aperti a tutte le fasce d’età. Lunedì 19 e martedì 20 luglio saranno somministrate 3 mila dosi di vaccino Moderna nell’hub della Fagianeria nel Bosco di Capodimonte, dalle 8 alle 20; giovedì 22 e venerdì 23 luglio saranno somministrate 3mila dosi di vaccino Pfizer nell’hub della Stazione Marittima (dalle 8 alle 18) e venerdì 23 luglio saranno somministrate 5mila dosi nell’hangar Atitech di Capodichino, dalle 9 alle 20. L’Asl ricorda che gli open day sono aperti ai soli cittadini residenti a Napoli. Per prenotare bisogna collegarsi al link “opendayvaccini.soresa.it”. Giorno e orario saranno confermati attraverso sms che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. La Asl invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione.