Covid a Napoli, 5 morti in un 24 ore tra Pozzuoli e Monte di Procida

Nelle ultime 24 ore nell’area flegrea, nei comuni di Pozzuoli e Monte di Procida, si sono registrati cinque decessi dovuti al coronavirus. Ne hanno dato notizia i sindaci di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia e di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese dalle proprie pagine Facebook. A Pozzuoli le vittime del Covid sono salite a 121, dall’inizio dell’epidemia, solo 15 in gennaio, mentre nel comune montese sono in totale 15, con 467 persone positive. A Pozzuoli, secondo i dati forniti dall’Asl Napoli 2 Nord, sono state 206 le persone risultate positive al virus nelle ultime 24 ore su 1415 tamponi esaminati che porta il totale dei contagiati a 14207 da marzo 2020. Nell’ultima giornata si registrano per contro venti guariti con il totale delle persone negativizzate che passa a 8734 unita’. Rimane alto il numero attualmente dei positivi in citta’ che si attesta su 5352 persone. La percentuale dei tamponi positivi ieri a Pozzuoli ha sfiorato il 15%, un dato superiore a quello medio della regione.