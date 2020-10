Covid, a Napoli cartelli e striscioni contro l’Unità di crisi regionale

Cartelli e striscioni contro l’Unita’ di crisi della Regione Campania, al Centro direzionale di Napoli. Un gruppo di attivisti dei centri sociali Insurgencia e Terra ha “sanzionato” oggi l’Unita’ di crisi per “il disastro della gestione dell’emergenza sanitaria”. I manifestanti chiedono lo sblocco dei ricoveri programmati e la requisizione delle strutture sanitarie private per garantire posti letto “a chiunque ne abbia bisogno” e chiamano a raccolta, oggi alle 17 in Piazza Dante, per una assemblea pubblica. Un’azione simbolica, spiegano, per accendere i riflettori sulla situazione che ogni giorno “sta rendendo impossibile la tutela del diritto alla salute in Campania, per i malati covid che aumentano drammaticamente ma anche per i pazienti affetti da altre patologie”. “La nostra regione non solo ha, in questo momento, uno dei piu’ alti tassi di incremento dei contagi da coronavirus – spiegano gli attivisti – ma ha purtroppo anche un primato piu’ triste e di lungo corso sulla diffusione di molte malattie tumorali, patologie per cui ogni ritardo diventa fatale”: “Siamo stanchi di una sanita’ pubblica subalterna agli interessi del privato che e’ quanto fatto fino ad oggi con il “modello De Luca” – aggiungono – La salute, cosi’ come il diritto ad una esistenza dignitosa, non vanno in quarantena” “Basta dirette Facebook senza contraddittorio, utili solo a insultare e offendere una popolazione stremata dalla crisi – evidenziano – De Luca ha pieni poteri sulla gestione della sanita’ campana per cui e’ inutile questo scaricabarile con cui chiama in causa tutti meno che se stesso”. “Se la sanita’ e’ al collasso gli unici responsabili sono lui e i suoi uomini – concludono – Vogliamo una sanita’ pubblica e gratuita e reddito universale”.