Covid a Napoli, occupati tutti i posti letto al Loreto Mare e all’Ospedale del Mare

Occupati tutti i posti letto per degenza al Covid center dell’ospedale Loreto Mare e all’ex day surgery dell’Ospedale del Mare, mentre non si registra un ingolfamento delle terapie intensive. Questa la situazione negli ospedali napoletani aggiornata al 24 gennaio, secondo quanto contenuto nell’informativa dell’assessore alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, presentata al Consiglio comunale. Al Loreto Mare, scrive Santagada, sono occupati i 50 posti letto di degenza mentre sono occupati 5 posti letto di terapia intensiva sugli 8 disponibili. All’ex day surgery dell’Ospedale del Mare sono occupati tutti i 47 posti letto per degenza attivi, mentre in terapia intensiva sono occupati 4 posti letto sui 16 attivi. Al Covid Center dell’ospedale San Giovanni Bosco sono occupati 42 posti letto per degenza specialistica su 55. Infine, al Covid residence dell’Ospedale del Mare sono occupati 13 posti letto per degenza su 84.