Covid, a Napoli protestano i gestori delle piscine: Chiusure ingiuste. Abbiamo speso tanto per la sicurezza

Piscine chiuse, spazio solo agli atleti agonisti, centinaia le persone che amano il nuoto a livello amatoriale lasciate all’asciutto. A Napoli, città di grande tradizione per i nuotatori, pesa la chiusura delle piscine stabilita dal dpcm e colpisce gli appassionati, ma anche tutti coloro che usano le vasche per la riabilitazione o per fare terapie come gli anziani, o come i bambini. “Abbiamo lavorato e creato le condizioni affinché la nostra piscina fosse un luogo sicuro, abbiamo investito anche soldi e questo dispositivo lo riteniamo ingiusto”, dice con chiarezza Maurizio Santucci, che per conto del Circolo Posillipo gestisce la piscina Poerio al Corso Vittorio Emanuele, vasca olimpionica che serve centinaia di persone. “Ho sentito che lo ha detto anche il governatore da Fazio ieri – aggiunge – che le piscine e le palestre per come ora sono organizzate non sono un luogo di contagio, ci dispiace per i soci ma anche e soprattutto per le persone che frequentano la nostra piscina. Parlo dei nuotatori amatoriali e soprattutto dei circa 50 portatori di handicap fisici o mentali che vengono qui per i corsi, per tutti quelli che nuotano per attività post operatoria e usano la piscina per risolvere problemi di salute”.