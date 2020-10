Covid, a Napoli servono anestesisti. Asl Na 1, appello ai pensionati

“Ci servono specialisti, prima di tutto gli anestesisti. Oggi facciamo partire un bando per reclutare con manifestazione d’interesse 20 anestesisti, 10 pneumologi e 10 medici di accettazione di pronto soccorso. Il nostro obiettivo è accompagnare a Napoli l’attivazione completa del covid center modulare da 72 posti di terapia intensiva. Oggi ne abbiamo 16, la settimana prossima puntiamo ad aprirne altri 16, e gli altri sono pronti, attivabili ma senza anestesisti non li possiamo aprire”. Così Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli 1, disegna lo scenario che lo ha portato a chiedere anche la disponibilità degli anestesisti in pensione. “Pretendiamo – ha detto – una risposta dagli anestesisti, è una chiamata alle armi, non è una richiesta di contratto. Chi non svolge l’attività oggi perché magari è in pensione, perché ha deciso di non farlo più, per cortesia è un momento in cui questo Paese ha bisogno di voi: aderite, proponetevi, candidatevi con l’Asl Napoli 1 o con qualsiasi azienda d’Italia, perché potete fare la differenza”. Verdoliva ha sottolineato che a fronte della richiesta di anestesisti fatta dalla Regione Campania alla protezione civile “su 12 assegnati all’Asl Napoli 1 sono arrivati 3 e lunedì probabilmente altri 5. Numeri esigui”.