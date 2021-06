Covid, a Napoli tocca agli over 12. Da domani a domenica open day Pfizer: disponibili 48.900 dosi

Si sono aperte questa mattina alle ore 12 le prenotazioni per gli “open day” di somministrazione del vaccino Pfizer organizzati dalla Asl Napoli 1 Centro per i cittadini dai 12 anni in su, compresi gli over 80. Gli “open day” si terranno da giovedì 10 a domenica 13 giugno, dalle ore 8 alle 20, in tutti i centri vaccinali della città di Napoli. Le dosi disponibili sono 48.900, distribuite negli hub Mostra d’Oltremare, Museo Madre, Stazione Marittima, Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, hangar Atitech di Capodichino e Centro vaccinale itinerante nella Villa Floridiana al Vomero. La Asl Napoli 1 Centro ricorda che l’open day è aperto ai soli cittadini residenti a Napoli e che il centro vaccinale, il giorno e l’orario saranno confermati attraverso un sms che assume valore di convocazione e che dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. L’Asl ribadisce che “l’unico modo per accedere agli open day è l’aver ricevuto l’sms” e invita a “rispettare luogo, giorno e orario di convocazione”.