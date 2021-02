Covid, a Salerno screening nelle scuole: due positivi su 1.539 tamponi

“Su una popolazione di 1539 tra studenti, dirigenti scolastici, docenti e personale, tracciati in questi giorni, sono stati individuati due positivi grazie allo screening partito nelle scuole di Salerno, che ho fortemente voluto in accordo con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e in collaborazione con la Fondazione EBRIS”. Lo ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, parlando del progetto “Tamponi a scuola” avviato il 17 febbraio. “Si tratta – ha aggiunto il sindaco – di due alunni che frequentano uno l’Istituto Monterisi e l’altro l’Istituto Don Milani”. Napoli ha rivolto un appello “a tutto il mondo della scuola affinche’ aderisca a questa imponente campagna di screening”. “Essendo su base volontaria non obblighiamo ovviamente nessuno – ha precisato il sindaco di Salerno , ma piu’ persone si sottoporranno ai tamponi molecolari e maggiormente si potranno individuare i positivi asintomatici e attivare i protocolli per contenere il contagio”. “Non possiamo pensare che il peggio sia passato – ha concluso il sindaco di Salerno – il virus e’ ancora in circolazione. E’ necessario essere responsabili, indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.