Covid: a Torre del Greco assessore positivo, sindaco e giunta in isolamento

C’è un assessore positivo al Covid-19 nella giunta di Torre del Greco: il sindaco Giovanni Palomba e gli altri componenti del suo esecutivo in isolamento domiciliare in attesa di effettuare il tampone. Ad annunciarlo è l’ufficio stampa del primo cittadino, attraverso una nota nella quale si legge che “a seguito di accertata forma asintomatica al Covid-19 di un componente della giunta comunale, e’ stata immediatamente predisposta l’attivazione della relativa procedura prevista, su indicazione dell’Asl Napoli 3 Sud”. “Così come da protocollo del contact tracing, nelle prossime ore l’intero organo esecutivo e dirigenziale cittadino si sottoporrà a tamponi. Restano garantite le funzioni amministrative dell’ente”, si spiega. Il sindaco della città vesuviana, attraverso il suo portavoce, ha anche comunicato i dati relativi alla giornata di ieri: sono dieci i nuovi casi di positività al tampone, che hanno interessato tutti soggetti asintomatici e dunque in isolamento domiciliare. Due invece le guarigioni. Sulla scorta di questi dati, sale a 331 il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus, otto delle quali ospedalizzare. Sono invece 179 i soggetti negativizzati da inizio pandemia.