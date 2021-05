Covid: Accademia Filarmonica riparte dal vivo con il progetto ‘Lessico Schumann’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – L’Accademia Filarmonica Romana riparte con la musica dal vivo da domenica 9 maggio in Sala Casella (via Flaminia 118) con il nuovo progetto ‘Lessico Schumann’ a cura di Oreste Bossini, sei incontri la domenica pomeriggio alle ore 17 fino al 6 giugno (cui si aggiunge un appuntamento giovedì 3 giugno alle 19.30) per far luce sulla poliedrica personalità artistica di uno dei più importanti musicisti del periodo romantico e non solo. Gli incontri si terranno nel rispetto delle linee guida delle disposizioni anti-Covid.