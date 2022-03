Covid, addio all’obbligo di green pass dal 1° maggio. Dal 1° aprile basta il tampone per lavorare

Allentamento progressivo sul Green pass: basterà il certificato-base che si ottiene anche solo con un tampone e che andra’ esibito fino al 30 aprile per accedere al lavoro, nei trasporti a lunga percorrenza, ai concorsi pubblici e ad altri luoghi come mense e carceri. Ma fino alla stessa data restano sia il Green pass rafforzato per ristoranti e bar al chiuso, eventi sportivi al chiuso, centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi, sia l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso. E’ quanto emerge dalla Cabina di regia sull’allentamento delle misure Covid che ha preceduto il Consiglio dei ministri delle 15,30, in cui sarà sancito l’addio allo stato d’emergenza dal 1° di aprile. Sul fronte vaccini, obbligo confermato per il personale sanitario e delle Rsa e sempre nelle residenze per anziani i visitatori dovranno continuare a esibire il super Green pass o il tampone negativo in caso di doppia dose.

Per tutte le altre categorie oggi tenute all’obbligo di vaccino, la misura resta in piedi fino al 15 giugno. L’addio allo stato di emergenza sanitaria dal 1° aprile comporterà lo scioglimento del Comitato tecnico scientifico e della struttura commissariale per l’emergenza Covid, che sarà sostituita da una unita’ operativa presso il ministero della Salute, incaricata di gestire il regime transitorio e di completare la campagna vaccinale.