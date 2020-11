Covid, Agenas: Campania tra le regioni oltre soglia per le terapie intensive: occupate al 34%

Appena una settimana fa, l’11 novembre, l’Unità di Crisi della Regione Campania comunicava attraverso una propria nota che “nella settimana del 2-8 novembre la percentuale di occupazione dei posti di terapia intensiva su scala regionale è del 27%”. Oggi l’Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, fa sapere che sono 17 le regioni oltre soglia per quanto riguarda l’occupazione delle terapie intensive. Dieci in più rispetto alla settimana scorsa. Tra queste c’è anche la Campania che sarebbe salita al 34% (+7 per cento rispetto a sette giorni fa). Per quanto riguarda le terapie intensive la soglia di guardia individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 è del 30%.

Ad oggi è occupato da pazienti Covid il 42% dei posti in terapia intensiva, ovvero il 12% oltre la soglia critica del 30%. I dati sono basati su una rielaborazione di quelli della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Per quanto riguarda le terapie intensive la soglia del 30%, individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, risulta superata da Abruzzo (37%), Basilicata (33%), Calabria (34%, in forte aumento rispetto al 13% rilevato dai dati del 10 novembre), Campania (34%), Emilia Romagna (35%), Lazio (32%), Liguria (53%), Lombardia (64%), Marche (45%), P.A. Bolzano (57%), P.A. Trento (39%), Piemonte (61%), Puglia (41%), Sardegna (37%), Toscana (47%), Umbria (55%), Valle d’Aosta (46%). Mentre la Sicilia è sul valore limite del 30%. Per quanto riguarda invece i ricoveri in area ‘non critica’, ovvero nei reparti di malattie infettive, pneumologia e medicina interna, la soglia dei posti letto occupati da pazienti Covid, in questo caso definita pari al 40%, da: Abruzzo (47%), Calabria (43%), Campania (47%), Emilia Romagna (47%), Lazio (49%), Liguria (74%), Lombardia (53%), Marche (52%), P.A. Bolzano (95%), P.A. Trento (65%), Piemonte (92%), Puglia (51%), Toscana (41%), Umbria (50%), Valle d’Aosta (73%, in netto calo rispetto all’85% del 10 novembre).