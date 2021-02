Covid: albergatori romani a Draghi, ‘turismo può risorgere ma servono più fondi’** (2)

(Adnkronos) – Nella lettera gli albergatori spiegano che “il turismo produce il 13% del Pil nazionale pari a 232 miliardi e la cultura il 6% del Pil nazionale pari a 95 miliardi, per un totale di 327 miliardi. Dei fondi assegnati all’Italia con il Recovery Fund sono previsti al momento per Turismo e Cultura soltanto 8 miliardi, pari solo al 4% dei fondi complessivi disponibili. Chiediamo – esortano – che siano rispettate le proporzioni, quindi che il 13% dei fondi del Recovery Fund vengano assegnati al Turismo pari a 25 miliardi e 6% alla cultura pari a 11 miliardi, per un totale di 36 miliardi per l’intero comparto”.