Covid, alla Stazione di Napoli da oggi tamponi gratis per le categorie fragili. Si apre il centro della Croce Rossa

“Oggi partiamo a Napoli, in collaborazione con Ferrovie dello Stato che ci ha dato la disponibilità degli spazi. Abbiamo scelto le stazione perché qui ci sono le persone che hanno più bisogno, le più vulnerabili, le più fragili”. Così Paolo Monorchio, presidente del Comitato Napoli della Croce Rossa, in occasione dell’inaugurazione alla stazione centrale del centro tamponi gratuiti di Cri che sarà operativo 7 giorni su 7 dalle 10,30 alle 14,30 e attivo fino al 30 settembre. Il progetto Increasing Covid-19 Mobile Testing Capacities, finanziato dalla Commissione europea e gestito dalla Federazione internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dispone di un finanziamento di 35,5 milioni di euro alle attività di screening in sette Paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna). In Italia, in attesa dell’attivazione del punto alla stazione di Genova, sono operativi quelli di Roma, Milano, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Palermo, Reggio Calabria, Torino e Venezia. “I tamponi – spiega Monorchio – sono gratuiti, senza prescrizione medica, senza prenotazione. Si tratta degli antigenici rapidi, sono destinati a chi non ha possibilità di pagarli, agli immigrati, ai senza fissa dimora, ma è estesa a tutti quelli che partono, turisti compresi. Noi siamo pronti a farne 300-400 al giorno, ma anche ad aumentare il numero in base alle necessità. La Regione Campania – evidenzia – ci ha dato la possibilità di inserirli in piattaforma per rendere completo il percorso di assistenza”.